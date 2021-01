Covid 19 : "Faites-vous vacciner !" l'appel du doyen des maires de l'Hérault

Jacques Libretti, le maire de Margon et doyen des maires de l Hérault a pris son rendez vous. Il se fera vacciner le 25 janvier prochain avec son épouse contre le Covid 19 au centre de vaccination de Pezenas.

Et sans hésitation : "On a la chance d'avoir des chercheurs qui en moins d'un an ont trouvé un vaccin . Alors bien sûr, on aurait préféré que ce soit Pasteur ou Sanofi parce qu'on a confiance en Pasteur . Pour l’instant on a américain ou l'anglais et ben prenons le ."

Il ne faut pas avoir peur des vaccins

Le maire de Margon a été réélu en mars dernier à 82 ans et demi, pas encore 83 ans, il y tient. Jacques Libretti est connu pour son franc parler : alors la défiance et les polémiques autour du vaccin pour lui ce sont "_des raisonnements de tambour_s"

Pour Jacques Libretti, la vaccination est presque une obligation, un acte de civisme pour se sortir au plus vite de cette période, "pour nos jeunes, nos étudiants, j’aimerais que les gens y réfléchissent quand même."

Le maire de Margon a également changé sa page d'accueil de son facebook :

