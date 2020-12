Covid-19 : faut-il se faire tester avant un noël en famille ?

Fêtes de fin d'année : quand et comment se faire tester pour se retrouver en toute sécurité ?

A deux semaines des vacances de Noël, ceux qui s’apprêtent à rejoindre leur famille pour les fêtes envisagent un dépistage du Covid-19 par précaution afin d’éviter de contaminer des parents âgés et donc à risque.

26% des Français vont se faire dépister avant Noël

Emmanuel Macron l’a dit lors de son allocution du 24 novembre "il ne s’agira pas de vacances de Noël comme les autres”. La fin du confinement prévue le 15 décembre permettra de se déplacer d’un département à l’autre et de rejoindre sa famille pour réveillonner mais en raison de l’épidémie, la prudence s’impose. Les risques de constitution de "clusters familiaux" sont réels chez les nombreux Français qui prévoient de passer ces fêtes avec des personnes avec lesquelles elles ne sont pas confinées (50%). Et seule une minorité (26%) vont faire un test COVID-19 avant de voir leurs proches selon un sondage Ifop pour le site médical Odero

S'auto-confiner pendant les sept jours précédant le test

Il faut bien choisir quand se faire tester. Les spécialistes recommandent de le faire à la date la plus proche possible de celle des retrouvailles afin d’éviter d’être contaminé entre temps. "Entre 24 et 48 heures avant", idéalement, préconise François Blanchecotte, Président du syndicat national des biologistes (SDB) sur BFMTV. Il faut éventuellement prévoir un délai supplémentaire le temps d'obtenir les résultats des tests.

"Ce que l'on peut conseiller aux gens qui vont voir leur famille, c'est de s'auto-confiner pendant les sept jours précédents et de faire un test avant d'aller voir la famille", recommande la professeure Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis (APHP) interrogée par franceinfo

Quel type de test ?

Deux types sont disponibles. Le test PCR, classique, en laboratoire est fiable à 85%. Il reste la "technique de référence pour la détection de l'infection à la Covid-19", selon l'Assurance Maladie.

"Si le test revient négatif, vous pouvez aller voir votre famille, en sachant que la période d'incubation est de 3-5 jours, il y a un minimum de risque", affirme Dr Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), contacté par BFMTV.

Le deuxième type de test, dit "antigénique", plus rapide, est moins fiable, entre 62% et 80%. Il est déconseillé pour les personnes qui n'ont pas de symptômes. "Un cas sur trois, voire un cas sur deux revient négatif alors que les patients sont porteurs du virus. Ce n'est pas une sécurité", insiste le Dr Jean-Paul Ortiz.

Ces faux négatifs risquent de transmettre le virus en étant persuadés d'être sans danger pour leur proche.

Le repas le moment le plus à risque

Pour autant, même un test négatif ne doit pas "être une façon de se rassurer pour les fêtes" et d'en oublier le respect des gestes barrières, insiste de son côté Luc Duquesnel, président du syndicat Les Généralistes-CSMF, pour 20 Minutes.

A table, où le port du masque n'est pas forcément possible, c’est le moment « le plus risqué", insistait le président de la commission médicale d'établissement de l'AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris), Rémi Salomon sur LCI.

Une large majorité de Français envisage de suivre les gestes barrières tels que le lavage des mains avant les repas (94%), l’aération des pièces plusieurs fois par jours (87%) ou encore l’absence de contacts physiques comme la bise (80%) selon le sondage Ifop pour le site médical Odero.