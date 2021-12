Covid-19 : fin de la fête à 2 heures du matin, la nuit de la Saint-Sylvestre en Savoie et Haute-Savoie

Les préfets de la Savoie et de la Haute-Savoie ont pris jeudi des arrêtés pour imposer la fermeture des bars et des restaurants à 2 heures du matin, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Cette mesure s’explique par la forte circulation du covid dans les deux départements alpins.

On trinquera masqué et pas après 2 heures du matin

Pas de nuit blanche entre amis dans un bar la nuit de la Saint-Sylvestre. Ce n’est pas un couvre-feu mais cela y ressemble. Les bars et les restaurants devront fermer à 2 heures du matin. La préfecture de la Haute-Savoie explique cette décision : « Il s’agit de limiter les rassemblements, durant lesquels les mesures barrières sont moins bien appliquées et où le virus circule rapidement. » Les établissements concernés par ces fermetures anticipés sont : les restaurant et débit de boisson, les salles d’audition, de conférences, de réunions, des fêtes, des spectacles, les chapiteaux, tentes et structures. Des mesures similaires sont prises depuis le début de la semaine dans de nombreux départements en France.

Une situation sanitaire très tendue en Savoie et Haute-Savoie

En Savoie, le taux d’incidence dépasse les 1300 cas pour 100 000 habitants. En Haute-Savoie, la préfecture indique que le taux d’incidence est en augmentation constante, et atteint au 30 décembre, 1184,3 pour 100 000 sur sept jours glissants. La Haute-Savoie est aujourd’hui le 5e département avec le taux d’incidence le plus élevé en France métropolitaine. Le taux de positivité est de 12,5%.

Les responsables de la préfectures appellent à la plus grande prudence de tous : "cette situation nécessite une responsabilisation collective, à l’approche du réveillon de la Saint Sylvestre, et un strict respect des mesures visant à limiter la propagation du virus. Pour préserver notre système de santé, chacun a un rôle à jouer." Pour faire respecter ces mesures, des contrôles seront effectués par les services de police et de gendarmerie.