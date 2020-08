Ils ont envisagé, un moment, de maintenir le rassemblement de 2000 pasteurs prévu à Nevoy, mi-août, malgré l'interdiction préfectorale. Finalement, les membres du conseil d'administration de l'association évangélique Vie et Lumière renonce.

Covid-19 : finalement, l'association Vie et Lumière annule son rassemblement de 2000 pasteurs à Nevoy

Le rassemblement de pasteurs, prévu mi-août sur le terrain des gens du voyage à Nevoy, près de Gien, n'aura pas lieu du tout, en raison de la situation sanitaire. C'est la décision finalement prise par le conseil d'administration de l'association Vie et Lumière qui possède ce terrain.

Pas de bras de fer avec la préfecture

La préfecture du Loiret avait pris vendredi 7 août un arrêté pour interdire ce rassemblement de 2000 à 2500 pasteurs, estimant que le risque sanitaire était trop élevé. Rappelons que le grand rassemblement évangélique du printemps (réunissant environ 15000 pèlerins) a déjà été annulé cette année en raison de la crise sanitaire. Mais l'association affirmait vouloir quand même maintenir cette rencontre pastorale avec des gens venus de toute la France, afin d'élire un nouveau président à la tête de l'association.

Une sage décision"

Vie et Lumière renonce, donc, finalement : une "sage décision" commente Francis Cammal, le maire de Gien et président de la communauté de communes du Giennois qui redoutait un afflux de caravanes et de population à Nevoy à partir du 15 août.