Covid 19 : flambée de cas à l'hôpital de Bayonne

"C'est la vague la plus grave qu'on subit !" C'est ce qui a été dit aux représentants du personnel du centre hospitalier de la côte basque. Dix patients Covid sont actuellement pris en charge au service réanimation, des patients non vaccinés contre le virus précise l'Agence Régionale de Santé (ARS). Il y aurait tout de même une personne âgée qui aurait reçu les deux doses. En début de semaine, il n'y avait que quatre lits occupés.

Plan blanc

Le service de réanimation n'est pas encore saturé mais au vu du taux d'incidence qui dépasse les 426 cas positifs pour 100 000 habitants au Pays Basque, il faut s'attendre à un afflux de patients dans les prochains jours. Le plan blanc a donc été déclenché à l'hôpital de Bayonne pour avoir du personnel à disposition en cette période estivale. "Du personnel de réa a déjà vu ses congés annulés" précise Patrick Cazalis, délégué UNSA au centre hospitalier de la côte basque. La direction de l'établissement pourrait faire appel à la réserve sanitaire.

4ème vague

Selon l'ARS, nous sommes officiellement entrés dans la quatrième vague à cause du variant Delta, très présent et beaucoup plus contagieux. De la Charente-Maritime à Hendaye, c'est tout le littoral qui est touché. Les Pyrénées Atlantiques sont le troisième département le plus touché et plus particulièrement le Pays Basque où on dénombre quatre clusters dans des colonies de vacances ou des centres aérés.

Couverture vaccinale

"On est bien au niveau de la couverture vaccinale" se félicite Maritxu Blanzaco, directrice départementale de l'ARS dans les Pyrénées-Atlantiques. A ce jour, 403 000 personnes ont reçu les deux doses, soit 67.2% de la population éligible au vaccin.