Covid-19 : Fontenay-aux-Roses lance une campagne de dépistage, inquiète face au variant anglais

Fontenay aux Roses lance à son tour une grande campagne de dépistage ! C'est ce que vient de décider la mairie de cette commune des Hauts-de-Seine, à cause notamment de la présence d'au moins un cas du variant anglais chez les voisins de Bagneux, où le dépistage à été prolongé. "On est dans une continuité urbaine qui fait qu'il est assez légitime de se poser la question de savoir s'il y a des cas à Fontenay", explique le maire (UDI) Laurent Vastel, interrogé par France Bleu Paris.

Celui qui est également professeur de médecine préfère prendre les devants : un site de dépistage est installé à partir de mercredi au gymnase Jean Fournier. "La principale différence entre ce nouveau variant et l'ancien, c'est la contagiosité., cela va donc être la vitesse de propagation", poursuit l'élu. "Avoir une photographie de la situation de Fontenay dans les jours qui viennent et donc éventuellement savoir s'il y a déjà quelques cas de variant anglais, c'est une forme d'anticipation. Cela permettra de prendre tout de suite des mesures, alors que si l'on attend qu'on les découvre spontanément, on aura déjà un métro de retard sur un virus qui se propage très vite."

Au moins 200 dépistages visés

Pour Laurent Vastel, la situation sanitaire "est potentiellement inquiétante. Un virus qui se déplace avec une telle vitesse et une telle contagiosité c'est forcément quelque chose qui doit être prise avec beaucoup d'attention et beaucoup de sérieux." Il espère au moins 200 dépistages pour permettre de dresser une première cartographie du Covid-19 dans sa commune.

Le centre de dépistage est ouvert de mercredi à vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et samedi de 9h à 13h, au gymnase Jean Fournier, rue des Potiers. La démarche est gratuite et sans rendez-vous, il suffit d'avoir une pièce d'identité et sa carte vitale.