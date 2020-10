Covid-19 : forte progression de l'épidémie en Vendée, le port du masque obligatoire dans 3 communes

Les indicateurs de l'épidémie de covid-19 sont proches du seuil d'alerte en Vendée : le taux d'incidence y atteint 44 pour 100.000 habitants et le taux de positivité 4%. Derrière ces moyennes départementales, le nord-est du département est le plus touché avec un taux d'incidence proche de 100. Le préfet Benoît Brocart a annoncé ce vendredi le renforcement des mesures sanitaires dans trois communes du secteur : Les Herbiers, Mortagne-sur-Sèvre et Saint-Fulgent. A compter du lundi 5 octobre, le port du masque y sera obligatoire en extérieur. pour le préfet de Vendée "Il faut prendre conscience que nous approchons du seuil d'alerte (50 cas pour 100.000 habitant). Si cette dégradation se poursuit et s'accélère, ce seront des personnes vulnérables qui seront touchées par l'épidémie, avec des conséquences graves pour leur santé, mais aussi pour les structures hospitalières, et avec le risque de voir revenir le spectre du confinement."

Un avertissement à un mois du départ du Vendée Globe

Benoît Brocart prévient aussi que si l'épidémie et la contagion s'accélèrent, il faudra limiter le nombre de spectateurs le jour du départ du Vendée Globe, le 8 novembre prochain : "on pourrait descendre sous la jauge des 5.000 personnes au maximum à proximité du port et du chenal."