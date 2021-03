Covid-19: grâce aux "mariages tests", les professionnels de l'événementiel en Poitou rêvent d'une vraie saison

Les professionnels du mariage prennent les devants. Ils présentent cette semaine un protocole sanitaire strict au gouvernement et aux parlementaires dans le but de décrocher un feu vert à une reprise d'activité avant le début de la saison. Dans le Poitou, les professionnels sont prêts à s'adapter.

Les professionnels de l'événementiel dans le Poitou attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Le gourvernement dira mi-avril s'il lève le couvre-feu de 18h et autorise à nouveau certains rassemblements. En attendant, les professionnels prennent les devants cette semaine. L'UPSE, Union des professionnels solidaires du mariage et de l’événementiel demande aux pouvoirs publics la possibilité d'organiser des « mariages tests » ce printemps en vue de la saison 2021. L’organisation a rédigé un protocole sanitaire strict qu'elle a transmis aux différents ministères et à tous les parlementaires. Un protocole qui prévoit entre autres des tests PCR pour les convives et des coupures de musique en cas de manquements aux gestes barrières sur la piste. En 2020, près de 40 000 mariages ont été annulés en France, pas question de revivre ça cette année donc pour le secteur.

Des mariages dans le respect des règles sanitaires

Dans la Vienne Amélie Gosset est la responsable de Lilie Event, à Chabournay dans la Vienne. Cela fait sept ans qu'elle est installée et a à son actif une centaine de mariages, décorations et cérémonies laïques. Pour elle, ces "mariages-tests" sont une bonne solution pour décrocher une reprise d'activité. "On sait faire !" dit-elle. Et pour étayer son assertion, elle s'appuye sur son expérience de l'an dernier entre deux confinements :

"Sur les mariages que j'ai fait l'an dernier, je n'ai pas vu de grandes accolades, mais des gens qui portaient le masque, se lavaient les mains souvent et qui utilisaient le gel hydroalcoolique"

Pou elle, donc, aucun problème à inclure un protocole sanitaire strictdans l'organisaton des mariages dès lors que cela permet une reprise d'activité.

"On a déjà tellement d'annulation ou de reports. Il en va de la survie des entreprises", explique cette "wedding planneuse"(organisatrice de mariages).

Ce projet a été salué par certains élus et une réunion entre le ministère de la Santé et les professionnels du mariage pourrait se tenir dans les prochains jours.

Encore faut-il que les clients s'adaptent aussi

Ce protocole sanitaire, le Poitevin un temps exilé aux Etats-Unis, Nicolas Girard sait qu'il devra être mis en place en vue d'une reprise d'activité. Le responsable de Good moon à Poitiers, installé depuis 15 ans a déjà organisé 400 mariages, il est convaincu lui-aussi que les organisateurs sauront s'adapter et faire au mieux pour éviter les contaminations au cours des cocktails, vins d'honneur, cérémonie et soirées de mariages. Mais le risque finalement c'est que les clients eux-mêmes ne soient pas prêts à s'adapter. En France, la tradition du mariage, c'est une cérémonie, le vin d'honneur ensuite, et le repas avec soirée dansante. Ce sont des tables de huit à dix convives qui chantent et qui vont danser ensuite sur la piste.

"On peut faire des tables de quatre au lieu de huit-dix, mais les clients ne sont pas prêts à voir 25 tables de deux personnes, et ça se comprend."

Certains préfèrent annuler ou reporter plutôt que de ne pas avoir le mariage dont ils rêvent et tels qu'ils le conçoivent. Chez Good Moon, l'équipe reçoit en ce moment des demandes d'annulation ou de reports pour les mariages de juin sur l'année prochaine.

Pas assez de dates pour tout le monde

En France, la saison des mariages courent de Mai à septembre, ce qui fait vingt week-ends très prisés. Entre les reports de l'année dernière, ceux de l'année en cours et les nouvelles demandes pour 2022, il n'y aura pas assez de dates pour tout le monde. Là-aussi, cette réalité risque de porter préjudice à l'activité des organisateurs d'événements. Qu'il s'agisse de "wedding planners", de photographes, de DJ, de coiffeur.s.es ou d'esthéticien.ne.s.

