Covid-19 : grève dans les crèches parisiennes ce jeudi

"Un protocole sanitaire que l'on ne peut pas appliquer", "de plus en plus de collègues malades du Covid", "du temps passé à nettoyer les jeux et les tables plutôt qu'à s'occuper des enfants", les griefs sont nombreux pour les trois syndicats (CGT, Supap-FSU et UCP) qui appellent aujourd'hui les directrices de crèches, auxiliaires de puériculture, puéricultrices et autres personnels des crèches parisiennes à cesser le travail.

"Nous risquons de devenir maltraitantes"

Mais ce qui ressort de tous leurs témoignages, c'est surtout une grande fatigue, de l'incompréhension, et un manque de reconnaissance. Alors que le confinement est à nouveau la règle, les professionnelles que nous avons rencontrées dénoncent des groupes d'enfants trop nombreux, des règles d'accueil inapplicables, des collègues à bout de souffle.

"On doit nettoyer les meubles, les tapis, notre charge de travail est beaucoup plus importante et nous n'avons pas les effectifs nécessaires pour mettre ces protocoles en place" se désole Elisa Martinez, éducatrice spécialisée. "C'est un travail où l'on est en lien avec l'être humain et ce n'est pas possible d'être bienveillants avec les enfants quand nous même on nous maltraite"

"Nous n'avions pas forcément prévu ce mouvement" avoue Christine Derval, secrétaire générale de la CGT Petite Enfance à Paris, "mais nous avons reçu tellement d'appels et de mails de nos collègues sur le terrain que cette journée de mobilisation s'est imposée". Un préavis de grève est déposé jusqu'au 1er décembre prochain.

La Ville n'a pas la main sur le protocole sanitaire

Du côté de la Ville de Paris, on rappelle que les règles sanitaires sont définies par le gouvernement, et que la collectivité fait respecter le protocole mais qu'elle ne peut pas le modifier. Les services de la Ville assurent fournir "des blouses et surblouses" et ne facturent pas les parents quand ils ne mettent pas leurs enfants en crèche, ce qui permet de diminuer un peu les effectifs assure l'Hôtel de Ville.