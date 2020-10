Covid-19 : hors Métropole et sept autres communes, l'ensemble de l'Hérault va basculer en alerte renforcée

Un tour de vis supplémentaire pour tenter de freiner la progression du virus. La préfecture s'apprête à prendre ce samedi un arrêté plaçant une large part du département en zone d'alerte renforcée. Cela concerne tout l'Hérault, sauf la Métropole de Montpellier et les sept communes placées en état d'alerte maximale.

Zone d'alerte renforcée

La mesure a été jugée nécessaire au vue de la progression rapide du virus. En une semaine le taux d'incidence, autrement dit le nombre de cas pour 100.000 habitants, est passé de 140 à 223. Un niveau très élevé. D'où ces restrictions sanitaires renforcées :

- l'heure de fermeture des bars et des restaurants est avancée à 22h

- les rassemblements de plus de six personnes sont interdits

- les grandes surfaces doivent limiter le nombre de clients à l'intérieur, hors surfaces adminstratives et logistiques, à raison de 1 client pour 4 mètre carré

- le port du masque devient obligatoire dans les secteurs urbanisés. En pleine nature, ou à une heure de faible fréquentation, vous pouvez vous en passer. La préfecture appelle au bon sens de chacun.

Zone d'alerte maximale

La zone placée en alerte maximale comprend la métropole de Montpellier et 7 communes autour : Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Clément-de-Rivière, Sant-Aunès, Palavas, Mauguio, Teyran et Montarnaud.

Pour ce secteur et dès ce samedi soir, le couvre-feu débute à 21h. Au-delà, tous les établissements qui accueillent du public doivent fermer.

Les déplacements sont interdits, sauf :

- pour motif professionnel, certifié par une attestation

- motif impérieux : un problème de santé par exemple ou une urgence familiale

- pour prendre un train ou un avion, dans ce cas votre billet fera foi.

- pour sortir son chien dans un rayon d'un kilomètre autour de chez vous.