Covid-19 : il n'y aura pas de reconfinement dans les Ehpad, assure Brigitte Bourguignon

Alors que la France est touchée par la 5e vague de l'épidémie de Covid-19, la ministre déléguée à l'Autonomie Brigitte Bourguignon a assuré ce vendredi matin sur France Bleu Nord qu'il n'y aurait pas de reconfinement dans les Ehpad.

"Tout est fait pour que les aînés soient des citoyens à part entière et qu'à partir du moment où on les considère ainsi, on applique les règles de droit commun. Les règles de droit commun pour des établissements qui reçoivent du public sont les mêmes partout, c'est à dire pass sanitaire à l'entrée, masques qu'à l'intérieur. Voilà ce qu'on va demander bien sûr de manière pressante aux directeurs des Ehpad . Mais jamais de refermer", a déclaré la ministre.

Dès mon arrivée, c'est ce essayait de faire des protocoles allégés. D'abord, quand on était en pleine crise sanitaire pour faire en sorte que les visites soient reprises, qu'elles soient permises et qu'elles soient étendues. Et ensuite on est allé progressivement vers la réouverture", a jouté Brigitte Bourguignon.

"Il n'y aura aucun effet sur Noël"

Nous pourrons fêter Noel avec nos parents et nos grands parents. "On active et on recommande fortement la troisième dose de vaccin. Moi, je ne suis pas trop inquiète. Dans les EhPAD, le flux qui consistait à les vacciner dès la première fois a été de nouveau enclenché. Et depuis, je n'ai aucun problème ni d'approvisionnement, ni de refus de se faire vacciner par les personnes. Donc, la montée en charge dans les EhPAD se passe très bien et on est presque à 80%pour cent de vaccinés. Donc bien sûr qu'il n'y aura aucun effet sur que tout sera préservé", a précisé Brigitte Bourguignon.