Covid-19 : il reste 250.000 personnes à vacciner selon la préfète d'Indre-et-Loire

Le nouveau vaccinodrome situé au parc des expositions de Tours a ouvert ses portes ce mardi 4 janvier et pour quatre semaines. Près de 3.500 personnes par jour vont pouvoir y être vaccinées - dont des enfants les mercredi et samedi - et jusqu'à 20.000 par semaine.

A cette occasion, la préfète d'Indre-et-Loire Marie Lajus a rendu visite aux équipes médicales et administratives qui font fonctionner ce centre, dont l'objectif est d'accélérer la couverture vaccinale. "On est à plus de 90 % des plus de 12 ans qui ont un schéma vaccinal complet en Indre-et-Loire" constate Marie Lajus, "donc on a globalement une adhésion des habitants à une vaccination. Mais il reste 250.000 personnes [dont les enfants âgés de 5 à 11 ans, éligibles à la vaccination, ndlr] à vacciner [celles qui n'ont pas un schéma vaccinal complet, ndlr]. On s'est donné les moyens de le faire avec ce centre, qui va pouvoir à peu près en vacciner 80.000."

Selon Laurent Salsac, vice-président de la CPTS (Communauté professionnelle territoriale de santé), "28 personnes peuvent vacciner à peu près un patient toutes les six minutes". Une quarantaine de personnels administratifs ainsi que 60 personnels soignants gèrent le centre. Pour la vaccination des enfants, des box spéciaux ont été installés. Des puéricultrices, des pédiatres ainsi que des infirmières spécialisées sont présentes.