Covid-19 : L'Agence Régionale de Santé prolonge d'une semaine encore sa campagne de dépistage, à Orléans

Depuis presque 15 jours, une campagne massive de dépistage a été lancée à Orléans et Saint-Jean-de-La-Ruelle par l'Agence Régionale de Santé, pour faire face à l'augmentation du nombre de cas dans l'agglomération. Elle vient de prolonger d'une semaine encore l'ouverture des centres à Orléans.

Alors que l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse dans le département du Loiret et plus particulièrement dans l'agglomération orléanaise, l'Agence Régionale de Santé a lancé il y a un plus de dix jours de cela une campagne de dépistage massive. Elle vient d'annoncer, ce jeudi, qu'elle rallongeait d'une semaine encore sa campagne de dépistage, à Orléans.

Campagne de dépistage rallongée d'une semaine, à Orléans

Cela veut donc dire que vous pourrez vous rendre la semaine prochaine encore :

au dispensaire Porte Madeleine , 1, rue porte madeleine à Orléans , du lundi 24 au samedi 29 Août inclus de 10h à 18h.

, 1, rue porte madeleine à , au laboratoire MEDIBIOLab, 36 Avenue du Président John Kennedy à Orléans-la-Source, du lundi 24 au vendredi 28 août, de 13h à 18h.

Autres lieux où vous pourrez vous rendre la semaine prochaine, à Orléans :

sur le quai du Fort Alleaume, sur les quais de Loire , le samedi 29 août, de 9h à 16h .

, le . sur le parvis du CPAM du Loiret, sur la Place du Général de Gaulle, le mardi 25 août, de 9h à 16h.

Ces deux sites de dépistages se trouvent dans des lieux très fréquentés d'Orléans, afin de toucher un maximum de personnes.

Une journée de dépistage à Saint-Jean-de-La-Ruelle

L'Agence Régionale de Santé a également mis en place un centre de dépistage, avant la rentrée, à Saint-Jean-de-La-Ruelle. Commune touchée par plusieurs clusters au début du mois d'août, elle a organisé une première journée mercredi 19 août.