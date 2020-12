Covid-19 : l'Allier sous couvre-feu dès 18h à partir de samedi ?

Un nouveau confinement n'est pas d'actualité, mais le couvre-feu pourrait être étendu dans les départements et les métropoles les plus touchés par l'épidémie à partir du 2 janvier. L'Allier devrait figurer dans cette liste.

Le couvre-feu va donc être étendu dans les départements et les métropoles les plus touchés par l'épidémie à partir de samedi. Un couvre-feu avancé à 18h et notamment dans l'Allier.

Pourquoi ce département auvergnat ? Parce que les chiffres de circulation du virus sont relativement mauvais.

Au 29/12, il y avait 272 (+14) patients hospitalisés, 15 en réanimation (+1). Le taux d'incidence est supérieur à 200 (nombre de cas sur 100 000 personnes) : il était de 229 lundi.

18h au lieu de 20h

Marie-Françoise Lecaillon, la préfète de l’Allier a tenu une conférence de presse ce mercredi après-midi pour préciser la situation sanitaire du département mais aussi les éventuelles mesures. "La situation s'améliore dans l'Allier mais elle reste sur un plateau relativement haut, et nous allons regarder l'évolution sur les jours à venir et la décision sera prise au niveau gouvernemental."

Claude Riboulet, le président du conseil départemental de l'Allier, avoue douter de cette mesure : "Je suis pas sûr que ce soit entre 18 et 20h qu'il se passe beaucoup de choses pour les populations que l'on souhaite protéger."

"Et puis on a une mesure différenciée chez nous avec ce couvre-feu envisagé et donc on attend une réponse sanitaire différenciée également. Il faut qu'on ait un plan de vaccination à part aussi" conclut le patron de l'Allier.