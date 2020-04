Covid-19 : l'association mayennaise Au Foin de la Rue a besoin de vous pour surmonter l'annulation du festival

Vous pouvez aider l'association Au Foin de la Rue dont l'avenir est "incertain" selon les organisateurs. Elle ouvre une cagnotte après l'annulation de son festival à Saint-Denis-de-Gastines dans le Nord-Mayenne. Prévu début juillet, il est interdit à cause de la pandémie de coronavirus.

Le festival Au Foin de la Rue devait avoir lieu les 3 et 4 juillet prochain à Saint-Denis-de-Gastines dans le nord mayennais.

L'association "Au Foin de la Rue" lance une cagnotte ce 17 avril. Elle a été contrainte d'annuler son festival qui était prévu les 3 et 4 juillet prochain à Saint-Denis-de-Gastines dans le Nord-Mayenne. Cela fait suite à l'annonce d'Emmanuel Macron le 13 avril qui interdit tous les festivals jusqu'à la mi-juillet à cause de la crise sanitaire du coronavirus.

"Nous exprimons nos plus fortes inquiétudes quant aux conséquences financières pour notre festival, notre association et leurs devenirs. L’impact ne sera pas sans conséquences pour ses équipes, ses prestataires et ses fournisseurs dont l’activité sera fortement impactée", expliquaient les organisateurs dès le lendemain de cette annonce.

Assurer l'avenir du festival et de son association

Ils annoncent sur leur page Facebook ce 17 avril, l'ouverture d'"un fonds de soutien pour que ceux et celles qui le peuvent et le souhaitent puissent [les] soutenir en faisant un don". Vous pouvez donner via ce site.

"Grâce à ces dons, nous pourrons construire un avenir à cette belle histoire dont vous faites aussi partie, tout en continuant à défendre nos valeurs et à insuffler une dynamique sur notre cher territoire", indiquent les organisateurs.

L'association vous demande aussi un peu de temps en ce qui concerne la question du remboursement des billets de cette édition annulée. L'équipe travaille actuellement dessus.