Covid-19 : l'assurance maladie de Haute-Savoie a parfois du mal à contacter les patients positifs

Si un drôle de numéro vous appelle, c'est peut-être la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie. En ce moment, elle se charge aussi de contacter les malades du Covid-19 et les cas contacts. Et celle la Haute-Savoie communique pour demander à ses 800 000 affiliés de répondre au téléphone.

Le nombre de contamination progresse de plus en plus chaque jour, mais l'assurance maladie a parfois au mal à joindre certains patients. "Nous travaillons aussi le samedi et le dimanche", explique Sébastien Goyard, le directeur adjoint de la CPAM de Haute-Savoie. "Donc il y a parfois des gens qui doutent de la véracité de notre appel et qui s'étonnent de recevoir un coup de téléphone d'un numéro qu'ils ne connaissent pas pendant le week-end."

Environ 700 appels réussis par jour

Un seul message à faire passer donc : répondez lorsque le 09 86 01 36 46 ou le 36 46 s'affichent sur leur téléphone. "Nous arrivons à joindre environ 700 personnes par jour", poursuit Sébastien Goyard. "Nous utilisons aussi massivement le contact par mail, encore faut-il que les personnes aient un compte sur ameli.fr"

Selon la CPAM de Haute-Savoie, environ 30 % des affiliés n'ont pas compte, impossible donc de les contacter par mail. "Et pourtant ça nous fait gagner du temps", confie Sébastien Goyard. "On est quasiment certain que le personne va ouvrir le mail, environ 80 % des mails envoyés sont ouverts dans les deux jours."