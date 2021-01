Covid-19 : l'Eglise dissuade les fidèles de venir à Pontmain pour l'anniversaire de l'Apparition de la Vierge

A Pontmain, le 150ème anniversaire de l'apparition de la Vierge en format réduit. Le Diocèse de Laval recommande aux pèlerins de ne pas venir ce week-end en raison de la crise sanitaire. Aucun grand rassemblement n'est prévu pour éviter toute contamination.

Seules l'église paroissiale et la Basilique seront ouvertes au public dans la limite de 45 personnes pour la première, 328 pour la seconde. C'est un déchirement, un crève-coeur de ne pas pouvoir accueillir plus de chrétiens se désole l'évêque de Laval Monseigneur Thierry Scherrer : "nous y consentons en solidarité avec toutes celles et tous ceux qui souffrent de cette crise, de cette pandémie, avec une pensée particulière pour les gens qui ont perdu ou qui pourraient perdre leur emploi. Nous voulons aussi être exemplaires par rapport aux consignes qui nous sont imposées. Peut-être pourrons-nous accueillir de nombreux pèlerins dans les mois qui viennent quand l'épidémie sera derrière nous avec la vaccination".

Le temps fort de cet anniversaire de l'Apparition de la Vierge, ce sera dimanche 17 janvier avec une messe célébrée par l'ambassadeur du Vatican en France, Monseigneur Celestino Migliore.