Covid-19 : l'épidémie impact le nombre de naissances en Bourgogne-Franche-Comté

Depuis le début de la pandémie, le nombre de naissances augmente et baisse à mesure des périodes de confinement et de déconfinement. Un phénomène particulièrement visible en Bourgogne-Franche-Comté.

L'épidémie de coronavirus a un fort impact sur les naissances. Depuis le début de la crise sanitaire, les hausses et les baisses de nouveaux nées entrent en corrélation avec les périodes de confinement et de déconfinement. Le phénomène est particulièrement visible en Bourgogne-Franche-Comté, d'après une étude réalisée par l'Institut National de la Statistique et des Étude Économique (INSEE).

Moins de bébés, 9 mois après la première vague de covid-19

Au début de l'année 2021, soit neuf mois après la première vague de covid-19 en France, on compte un peu plus de 12 000 naissances en Bourgogne-Franche-Comté. Cela représente près de 540 bébés de moins qu'en 2020, à la même période.

Parmi les huit départements de la région, l'Yonne bat le record de chute des naissances en 2021, avec une baisse de 8,7 % par rapport à l'année 2020.

En Bourgogne-Franche-Comté, c'est particulièrement durant les mois de janvier et de février 2021 que les naissances sont moins nombreuses que d'habitude. L'INSEE note une baisse de 17 % en janvier et de 12 % en février, par rapport à 2020.

Ces baisses de naissances correspondent aux conceptions d'avril et mai 2020, durant la période du premier confinement en France. "Face à une crise sanitaire à l'avenir incertain, des couples ont probablement annulé, voire reportés, leur projet de parentalité", estime l'INSEE.

Reprise des conceptions au premier déconfinement

Au sortir de la première vague de covid-19, la conception repart en Bourgogne-Franche-Comté. En effet, neuf mois plus tard, soit en mars 2021, les naissances augmentent d'environ 2 % par rapport à 2020. Et en avril 2021, elles bondissent de 6 % dans la région.

La reprise des naissances en mars et avril 2021, s'explique par "une concrétisation des grossesses qui avaient été reportées", lors de la première vague d'épidémie, d'après l'analyse de l'INSEE.

Cela signifie queles conceptions ont été nombreuses, après la première période de confinement, et particulièrement en juin et juillet 2020, lors de la période de déconfinement progressif et la fin de la première vague de covid-19.

À l'automne 2020, la situation sanitaire se dégrade à nouveau. Neuf mois plus tard, les naissances sont à nouveau en baisse dans la région. En Bourgogne-Franche-Comté, les mois de mai et juin 2021 comptent respectivement 1,9 % et 3,0 % de naissances de moins que l’année précédente.