Covid-19 : l’équipe mobile du Département vaccine à domicile

Créée par le Département de la Haute-Savoie, une équipe mobile de vaccination se déplace chez les personnes âgées. Ce service permet aux plus de 75 ans qui ne peuvent pas se rendre dans un centre de vaccination de recevoir leur injection.

Dans les rues de Saint-Gervais, Isabelle Bourgeaux presse le pas. Cette médecin de la PMI (protection maternelle et infantile) du Département de la Haute-Savoie fait partie de l’équipe mobile de vaccination. "On va au domicile d’une personne âgée dépendante qui ne peut pas se déplacer", explique-t-elle. Dans sa main droite, une petite glacière dans laquelle elle transporte le vaccin contre la Covid. "Vacciner à domicile c’est le plus que l’on propose, au service des gens."

REPORTAGE - Avec l'équipe mobile de vaccination à Saint-Gervais. Copier

L'équipe mobile de vaccination du Département dans les rues de Saint-Gervais. © Radio France - Richard Vivion

Première dose

Dans son appartement situé au premier étage d’un immeuble du centre-ville de Saint-Gervais, Juliette accueille l’équipe mobile. "J’ai 94 ans et je ne pouvais pas me rendre à Sallanches au centre de vaccination, cela aurai m’aurait trop fatigué." C’est donc chez elle, dans son fauteuil, qu’elle reçoit sa première dose du vaccin Moderna. Sa sœur, Renée, déjà vaccinée est rassurée. "À la maison, c’est quand même mieux."

Juliette, 94 ans, est vaccinée chez elle par l''équipe mobile de vaccination du Département de la Haute-Savoie. © Radio France - Richard Vivion

À Saint-Gervais ce mardi, l’équipe mobile a vacciné à domicile une douzaine personnes âgées. "Il y a un vrai enjeu, estime la docteure Bourgeaux. Ce sont des personnes fragiles. La vaccination leur permettra d’éviter d’être contaminées par des proches ou les services d’aide à domicile." Et l’équipe mobile reviendra dans quelques semaines pour la seconde injection.

Ce mardi, le "Vaccinobus" du Département a également fait une halte à Saint-Gervais. Plus de 80 personnes ont reçu leur première dose de vaccin dans le centre éphémère installé à l’Espace Mont-Blanc.

La "Vaccinobus" stationné devant l'Espace Mont-Blanc à Saint-Gervais. © Radio France - Richard Vivion

80 personnes ont été vaccinées ce mardi à l'Espace Mont-Blanc à Saint-Gervais. © Radio France - Richard Vivion