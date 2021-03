Covid-19 : L'histoire d'un déjeuner entre élus beaunois qui aurait pu tourner au scandale

Les élus de Beaune Côte et Sud privés de restaurant ce jeudi midi ! En tout cas les élus du Bureau communautaire : ils sont une vingtaine, et ils auraient dû se retrouver pour déjeuner dans un restaurant de l'agglomération beaunoise. Mais en temps de covid, cela fait un peu désordre, et l'information ayant fuité, les gendarmes se sont rendus sur place, et tout a été annulé. Presque tout, puisque le déjeuner a bien eu lieu dans une salle de la mairie toute proche. Retour sur un épisode qui aurait pu tourner au scandale.

On a une réunion de travail, c'est pour ça...

Il est midi et demi ce jeudi 18 mars, aux abords d'un établissement de l'agglomération beaunoise (dont nous avons choisi de préserver l'anonymat) : les convives se présentent individuellement ou par petits groupes devant le restaurant, mais après quelques mots échangés avec le responsable, ils se dirigent les uns après les autres vers la mairie toute proche, visiblement un peu perdus, à l'image de cet élu, pas encore prévenu des derniers changements, et un peu mal à l'aise : "Je suis là parce que j'ai un rendez-vous, et on doit faire une collation à la fin du rendez-vous, tout simplement. On a une réunion de travail, c'est pour ça..."

L'intervention de la sous-préfecture

La réalité, c'est que l'établissement devait bien servir un repas aux 24 élus du Bureau communautaire. Curieux, tout de même en temps de covid, sachant que pour le commun des mortels, les restaurants sont fermés depuis cinq mois. Mais Alain Suguenot le président de Beaune Côte et Sud ne voit pas le problème :

"Il est fermé effectivement, mais une collectivité publique peut louer une salle." Alors pourquoi ce déjeuner est-il annulé ? Toujours d'après Alain Sugeunot, "La sous-préfète de Beaune a dit qu'il ne fallait pas le faire, ça nous a mis en insécurité, puisque par définition on aurait été plus serrés, même si on avait tous des masques. Mais on ne pouvait pas renvoyer cette réunion, sinon on perdait encore un mois."

La préfecture contactée par nos indique n'avoir pris aucune décision, mais confirme qu'elle a bien reçu l'appel d'un élu vers 11h30 ce jeudi, lui demandant s'il était possible de se retrouver au restaurant, ce à quoi la sous-préfète a répondu NON. En tout cas les élus ont quand même mangé en travaillant, mais à bonnes distances selon leur président Alain Suguenot, un repas de plus de 3h, pas étonnant vu le nombre d'aller retours nécessaires pour leur livrer les repas en mairie