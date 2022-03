Covid-19 : la 5e vague poursuit sa décrue en Corse

Fin du pass vaccinal, plus de masque en intérieur sauf dans les transports, le Premier ministre a annoncé ce jeudi 3 mars la fin de la quasi-totalité des restrictions sanitaires à compter du 14 mars. Jean Castex a justifié ces allègements par "la situation qui s'améliore". Comme au niveau national, la Corse profite d'une embellie sur le front de la 5e vague de Covid-19. C'est ce qu'indique dans son dernier point hebdomadaire l'Agence régionale de Santé de Corse.

Le taux d'incidence en forte baisse

Sur la dernière semaine du mois de février, le taux d'incidence est descendu à 604 cas pour 100 000 habitants. Cela correspond à une baisse de 38 % des contaminations par rapport à la semaine précédente. Le taux de positivité des tests est également en baisse. Il passe sous la barre des 16 %. L'ARS précise néanmoins que la circulation virale reste "encore élevée".

Du côté des admissions à l'hôpital pour cause de Covid-19, la décrue se confirme également, même si la tension reste forte. Entre le 21 et le 27 février, 46 nouvelles admissions ont été enregistrées (contre 28 la semaine précédente) dont 7 en réanimation. On déplore 7 décès supplémentaires. Il y a à ce jour 85 personnes hospitalisées en Corse atteintes du Covid-19 dont 10 en réanimation.

La campagne vaccinale se poursuit également. 1 485 injections ont été réalisées la semaine dernière. Désormais, 76,2 % des plus de 12 ans ont un schéma initial complet et 56,1 % ont reçu leur dose de rappel.