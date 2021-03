Covid-19 : la barre des 1.000 patients hospitalisés en réanimation franchie en Ile-de-France

C'est une barre symbolique qui a été franchie ce mardi dans les hôpitaux franciliens. Selon les informations de France Bleu Paris, on compte désormais 1.018 malades en soins critiques en région parisienne. C'est 54 de plus que la veille.

Plus de 1.000 patients atteints du Covid-19 sont actuellement en réanimation dans les hôpitaux franciliens, ici Bichat à Paris

Le chiffre est encore loin des 2.681 patients Covid+ hospitalisés en réanimation au plus fort de l'épidémie en avril dernier. Mais il explique à lui seul les demandes de l'Agence régionale de santé de déprogrammer 40% des opérations non urgentes, et les alertes réitérées des épidémiologistes.

Selon les chiffres communiqués par l'ARS à France Bleu Paris, 1.018 patients malades du Covid-19 sont actuellement hospitalisés en soins critiques en Ile-de-France. "Le taux d’occupation des lits de réanimation pour les patients Covid+ est de 90,8%. En prenant en compte les lits de réanimation et ceux de lits en surveillance continue, nous sommes à 42,8% d’occupation", précise l'Agence régionale de santé.

Ouvrir des lits au plus vite

Face à cet afflux de patients, l'ARS a donné lundi "l'ordre ferme" aux hôpitaux et cliniques franciliens de déprogrammer 40% de leurs activités médicales et chirurgicales les moins urgentes pour augmenter les capacités, avec une cible désormais fixée à 1.577 lits de réanimation. Cet objectif devrait être atteint "dans le courant de la semaine".

Cette demande s'adresse aussi bien aux structures publiques qu'aux établissements privés. C'est en Seine-Saint-Denis et en Seine-et-Marne que la tension hospitalière est la plus forte.