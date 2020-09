Covid-19 : la cellule d'information rouvre à la préfecture face aux nombreuses mesures dans le Nord

La gestion de l'épidémie de Covid-19 dans le Nord ressemble de plus en plus à un mille-feuille de mesures sanitaires. D'un côté la métropole lilloise en alerte renforcée depuis mercredi 23 septembre, et qui pourrait bien prendre de nouvelles restrictions alors que la maire de Lille, Martine Aubry, et le président de la MEL, Damien Castelain, seront reçus par le premier ministre Jean Castex, ce jeudi 1er novembre. De l'autre, les agglomérations de Dunkerque et de Maubeuge qui sont à la limite de la zone rouge, et qui ont dû durcir leurs mesures. Et au milieu, le reste du département qui n'est pas sous le coup des mêmes règles pour l'instant.

La cellule Covid rouvre après sa création pendant le confinement

Pour clarifier ce que peut faire une école de Lille, ou celle qui se trouve à Laventie, aux portes de la MEL, la préfecture a rouvert sa cellule d'information au public (CIP) pour deux semaines minimum. Une plateforme téléphonique pour répondre à toutes les questions sur l'épidémie.

Pas de vent de panique pour l'instant dans le Nord

Ce sont des bénévoles de la protection civile qui ont investi cette salle de réunion de la préfecture du Nord. Ce sont eux qui décrochent pour répondre aux habitants de tout le département. Pour la plupart, les appels à la cellule Covid viennent de collectivités locales, de commerçants ou de familles qui veulent savoir ce qui change d'un territoire à l'autre.

Pascal, Fathia et Jason viennent bénévolement de Douhcy-les-Mines et Wervicq pour répondre aux questions des Nordistes © Radio France - Winny Claret

Pour joindre la cellule Covid de la préfecture du Nord, c'est le 03.20.30.58.00, du lundi au vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h.