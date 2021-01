Covid-19. La cérémonie des voeux du maire, organisée sous forme de drive à la Grande-Motte

Ce samedi 16 décembre 2021, les habitants de la Grande-Motte ont assisté à une cérémonie des vœux du maire version 2.0. Avec la situation sanitaire, l'équipe municipale a innové : l'événement s'est déroulé sous forme de drive. Les spectateurs y ont donc participé à bord de leur voiture. 250 véhicules ont assisté à la cérémonie, sur le parking Terre plein ouest de l'esplanade Jean Baumel, soit environ 500 personnes, contre 1.000 à 1.500 les années précédentes.

Le discours retransmis sur l'autoradio

Les voitures étaient stationnées face à un écran géant et une estrade, sur laquelle Stephan Rossignol a prononcé son discours. Pour l'écouter, les automobilistes devaient allumer leur radio et se brancher sur la bonne fréquence. "Je trouve que c'est une idée formidable, s'enthousiasme Christelle, qui habite La Grande-Motte depuis 2007. On peut voit du monde et sans écran interposé! Toute à l'heure, j'ai croisé une amie à qui j'ai dit bonjour. C'est vivant!"

À l'entrée du parking, la sexagénaire a récupéré un colis-cadeau, composé d'un agenda, d'une bouteille de vin, d'une terrine et de gâteaux. "C'est pour remplacer le traditionnel buffet", explique-t-elle. Elle attendra tout de même de rentrer chez elle pour déguster. "On n'a même pas de verre, on ne va pas voire à la bouteille", rit-elle.

On devrait faire la même chose pour les cinémas, les théâtres, voire les campagnes municipales, Jany-Claude.

À côté, installés dans leur Twingo, Jany-Claude et Jean-Marie avaient déjà tout prévu! "On s'est pris un café ce matin, on a ramené le thermos et les petits gâteaux, raconte la dame de 76 ans. J'avais pris des mots croisés, en attendant que M. Le Maire commence son discours. On se sent comme dans un salon, et pourtant, on n'a pas une voiture luxueuse!" Au volant de sa voiture, Lucien, coiffé d'un béret, est tout sourire. "La seule chose qu'ils auraient dû faire, c'est installer l'estrade plus haut, au niveau des lampadaires. Là, il n'y a que les premiers rangs qui peuvent voir..."

À la fin du discours, les voitures repartent à la queue le le. Une seule reste bloquée sur le parking pendant quelques minutes. Avec le moteur éteint et la radio allumée, la batterie s'est déchargée... Quelques organisateurs poussent le véhicule paresseux pour le faire repartir sans encombre.

Reportage sur cette cérémonie des voeux version coronavirus. Copier