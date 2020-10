Covid-19 : la Charente-Maritime est le département le moins malade de France

Alors que la situation sanitaire en France se dégrade et que 46 millions de français sont concernés par le couvre-feu, le taux d'incidence de la Charente-Maritime est le plus bas de France.

La Charente-Maritime est le département dont le taux d'incidence du virus est le plus bas de France. 67 cas pour 10000. Pour comparer, ce même taux à Paris est à 425. La situation sanitaire se détériore en France et c'est le cas aussi chez nous, mais nos chiffres sont plus bas qu'ailleurs. Le port du masque se généralise dans les communes mais pour le moment il n'y a pas de couvre feu envisagé. Même à La Rochelle. Le chef lieu mène une vie quasi normale. Pour le maire Jean-Louis Fountaine, les habitants de La Rochelle rester disciplinés et vigilants. "Nous avons été parmi les premiers à imposer le port du masque dans les rues. Ça a peut être joué un rôle. Les restaurants jouent plutôt le jeu, on a durci les contrôles". Mais le maire ajoute que "la difficulté est devant nous. C'est dans la sphère privée qu'il faut être vigilants"