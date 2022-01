Covid-19 : La crise sanitaire impacte le moral des adolescents sarthois

" On ne parle plus d'une quatrième ou d'une cinquième vague psychiatrique du Covid, mais plutôt d'une lame de fond". Le constat dressé par le Docteur Bertrand Guiouillier est sans appel. Ce psychiatre sarthois est médecin coordinateur de la Maison départementale des Adolescents qui prend en charge, chaque année, 2000 jeunes âgés de 11 à 21 ans. " Avant la début de la crise sanitaire, nous avions environ 35 nouvelles demandes qui nous étaient adressées par semaine. Aujourd'hui, nous sommes à 50".

Stress, angoisses, perte de repères

Depuis deux ans, le Covid bouscule le quotidien de ces ados, leur scolarité, leurs relations sociales et amoureuses. A un âge, où ces jeunes sont en pleine construction et "sont très sensibles à leur environnement". Les confinements successifs, l'école à la maison, les fêtes interdites, ont généré du stress, des angoisses, des troubles alimentaires.

Selon un rapport de la Défenseure des droits de l'enfant, rendu public en novembre 2021, les troubles dépressifs ont augmenté jusqu'à doubler durant le premier confinement chez les 15-24 ans . Les confinements ont aussi conduit à des décrochages voir des phobies scolaires selon le rapport. "Aujourd'hui, nous avons affaire à un plus grand nombre de lycéens en difficulté" note Bertrand Guiouillier, "notamment pour les élèves qui étaient en Seconde et qui sont passés en Première". La marche est importante entre les deux classes avec des méthodes de travail différentes. "Si bien qu'un certain nombre d'adolescents présentent aujourd'hui une angoisse de performance, un sentiment d'échec, de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir y arriver". C'est aussi le cas pour les néo-étudiants qui ont du mal à trouver leur voie.

Le docteur Bertrand Guiouillier, psychiatre au Mans et médecin coordinateur de la Maison départementale des Adolescents © Radio France - yann lastennet

Une dépendance accrue aux écrans

Il y a aussi ce phénomène d'isolement qui a fragilisé les plus fragiles. " Pourquoi ? Parce que c'est une période où on compte sur les pairs pour se construire. On a besoin non seulement d'une communication via les réseaux sociaux, mais aussi, lorsqu'on est adolescent, de pouvoir se retrouver. Cette solidarité générationnelle est essentielle pour pouvoir se construire très rapidement". Un isolement amplifié par l'arrêt momentané des activités physiques ou de loisirs.

Sans surprise, les ado se sont tournés sur les réseaux sociaux pour rester en contact, ce qui chez certains a entrainé une phobie sociale. Le rapport parle même des risques d'addictions accru chez les jeunes. " C''est vrai, de façon très significative, surtout pour les garçons. Une dépendance aux écrans, essentiellement pour les jeux vidéo, mais aussi les réseaux sociaux. Mais une dépendance aux écrans, oui" constate le médecin coordinateur de la Maison départementale des Adolescents, qui reste malgré tout optimiste. " Il faut leur faire confiance. Ils ont besoin aussi d'adultes qui croient en eux, en leur capacités". Pour le Dr Guiouillier, ces jeunes ont, pour la plupart, les ressources nécessaires pour s'en sortir. "Les adolescents qui vont trouver ou rencontrer une période difficile. On en rencontre tous les ans. Certains nous surprennent par leurs propres ressources leur capacité à franchir les obstacles. Et puis et puis repartir".

