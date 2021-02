Covid-19 : la deuxième vague a fait plus de 500 morts en Berry

Ce n'est pas l'explosion des contaminations, des hospitalisations et des décès qui était redoutée après les fêtes de fin d'année. Mais le Covid-19 poursuit sa propagation active dans l'Indre et le Cher ces dernières semaines. Selon les chiffres de l'Agence régionale de santé publiés ce mercredi 3 février, on déplore 507 morts du coronavirus dans l'Indre et le Cher depuis le 1er septembre. Le bilan s'est encore alourdi avec 12 décès en 24 heures.

La barre des 400 morts avait été franchie mercredi 13 janvier. En trois semaines, 117 personnes sont décédées du Covid-19 en Berry, selon les données de l'Agence régionale de santé. Actuellement, l'inquiétude concerne la hausse des patients en soins intensifs. 17 malades du coronavirus sont en réanimation (contre 14 il y a trois semaines). Et 177 personnes sont hospitalisées pour une infection au Covid, c'est 17 de plus en trois semaines.

Mais la bonne nouvelle, c'est le recul du taux d'incidence (nombre de personnes contaminées pour 100 000 habitants). Ce mercredi 3 février, il est de 181.5 dans le Cher et 224.7 dans l'Indre. C'est respectivement 4 et 12 points de moins qu'il y a quelques jours.