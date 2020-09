Covid-19 : la Dordogne passe le seuil de vigilance après une augmentation des nouveaux cas

Le coronavirus de plus en plus présent en Dordogne. Dans son point hebdomadaire, Santé Publique France annonce que le département dépasse le seuil de vigilance.

Le virus continue de se propager en Dordogne. Dans son denier point hebdomadaire, Santé Publique France annonce que le département dépasse le seuil de vigilance avec un taux d'incidence supérieur à 20. C'est-à-dire qu'il a plus de 20 cas confirmés de coronavirus pour 100 000 habitants. Dans le détail, c'est précisément 22,1 malades pour 100 000 habitants en Dordogne.

5 foyers épidémiques en cours d'investigation

Le Périgord enregistre 93 nouveaux cas entre le 24 et le 30 août. Il y a également sur cette semaine 5 foyers épidémiques en cours d'investigation et 5 autres qui sont clôturés.

Le taux de positivité des tests est lui en légère baisse, mais les dépistages ont été plus nombreux que la semaine passée.

La Gironde très touchée

Au niveau régional, là aussi le virus continue de circuler. Le nombre de cas a même doublé en Nouvelle-Aquitaine par rapport à la semaine précédente. 5 autres départements en plus de la Dordogne passent le seuil de vigilance. Il s'agit des Landes, du Lot-et-Garonne, des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Haute-Vienne. La Gironde reste en alerte avec plus de 120 cas pour 100 000 habitants.