Covid-19 : la Fête du lac d’Annecy encore annulée

Elle n’aura pas lieu, comme l’été dernier. Déjà annulée en août 2020, la ville d’Annecy a annoncé ce mardi que l’édition 2021 de la Fête du lac ne pourra pas être organisée cette année encore. Dans un communiqué, elle indique que "compte tenu des restrictions sanitaires, qui ne seront pas totalement levées pour cet été, la ville d’Annecy prend la décision d’annuler l’événement qui devait se dérouler le 7 août". Chaque été, ce spectacle pyrotechnique de renommée internationale attire plus de 100 000 personnes autour du lacet génère plus de trois millions d'euros de retombées économiques.

Innover

Conscient de l'impact de cette nouvelle annulation, la municipalité annécienne explique cependant vouloir "maintenir des moments festifs pour tous les habitants". Les feux d’artifice initialement prévus pour la Fête du lac seront tirés le 14 juillet et "simultanément sur les six communes déléguées" (Annecy, Annecy-le-Vieux, Seynod, Cran-Gevrier, Pringy et Meythet). "La crise sanitaire nous pousse à innover, à faire des contraintes des opportunités. Notre volonté (…) est de permettre au plus grand nombre de profiter d’un spectacle de qualité", explique Aurélie Guédron, Conseillère déléguée aux événements éco-responsables.