La foire aux antiquités et à la brocante de Barjac a débuté ce jeudi matin. Mais elle ne fermera ses portes ce vendredi soir suite aux mesures annoncées par Emmanuel Macron pour freiner l'évolution du coronavirus.

Covid-19 : la foire aux antiquités et à la brocante de Barjac raccourcie

chineurs dans les allées de la foire aux antiquités et à la brocante de Barjac

Un format réduit pour la foire aux antiquités et à la brocante de Barjac ouverte depuis ce jeudi matin. Suite aux mesures annoncées par Emmanuel Macron pour freiner l'évolution de l'épidémie, elle est finalement raccourcie. Deux jours au lieu de cinq. Initialement prévue jusqu'à lundi, elle prendra fin ce vendredi soir.

Deux jours, c'est mieux que rien. On ne va pas jouer avec le feu. On va respecter la loi - Michel Raoux, l'un des organisteurs de la foire de Barjac

Un coup dur pour les 400 vendeurs présents dans les rues de cette commune de 1.500 habitants située aux confins du Gard et de l'Ardèche. C'est l'une des foires aux antiquités et à la brocante les plus importantes d'Europe.