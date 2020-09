Covid 19 : la foire de Marseille est maintenue

La 96e édition de la foire de Marseille se tiendra bien du 25 septembre au 5 octobre, au parc Chanot. L'arrêté pris, ce samedi soir, par le préfet de région Christophe Mirmand donne le feu vert à l'organisation de l’événement très attendu par les provençaux.

Selon les organisateurs, la Foire internationale de Marseille aura lieu selon un protocole _"exigeant et innovant qui fera du Parc Chanot, durant les semaines et les mois à venir, un des lieux les plus sécurisés de la région". "_Nous tenons à remercier les autorités compétentes pour avoir trouvé avec l'équipe de Marseille-Chanot la configuration adaptée, nécessaire et proportionnée qui fera de cette foire si chère aux marseillais et aux provençaux, un moment de détente et de partage" se félicitent les organisateurs .

Marseille-Chanot Parc Expo précisera au cours des jours à venir les modalités de tenue de cet événement.