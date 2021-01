Covid-19 : la foire expo et tous les salons prévus au premier trimestre 2021 annulés à Orléans

Tous les salons prévus au premier trimestre 2021 à Chapit'O, l'aire événementielle de Fleury-les-Aubrais, sont annulés, notamment la foire de printemps d'Orléans. C'est ce qu'indique, ce jeudi, le directeur d'Orléans Val de Loire Evénements Olivier Rouet.

"On anticipe une évolution négative de la situation sanitaire, et le fait que les interdictions administratives d'organiser des événements avec de grandes jauges dans des établissements recevant du public sera maintenue", indique M. Rouet.

A cause de l'épidémie de Covid-19

Concernant la foire-expo, événement majeur accueillant 60.000 à 80.000 visiteurs par an et déjà annulé en 2020 pour cause d'épidémie de coronavirus, "on devait commencer le montage et le plan médias dans un peu plus d'un mois, il nous fallait donc prendre une décision dès maintenant et avertir nos partenaires et exposants", poursuit Olivier Rouet.

"Nous avions eu une bonne commercialisation pour la foire 2021, en tout cas jusqu'à fin décembre, les exposants voulaient être au rendez-vous", explique le directeur d'Orléans Val de Loire Evènéments qui indique que tous les exposants seront remboursés.

Tous les événements de janvier, février et mars annulés

Les autres événements prévus à Chapit'O, le salon des loisirs créatifs du 29 au 31 janvier, le salon régional des métiers d'arts et la Bourse internationale - Mini Auro, prévus en février, sont également annulés. Le Forum de l'orientation, organisé par la Région, se fera en version digitale début février.

Il s'agit d'annulations pures et simples, et pas de reports, indique Olivier Rouet. En revanche, à ce stade, la fête foraine est maintenue, à Chapit'O, du 21 mai au 13 juin, sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire.