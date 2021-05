Covid-19 : La Haute-Loire affiche désormais un taux d'incidence plus important que la Loire

La tendance semble s'inverser entre la Loire et la Haute-Loire. Si le taux d'incidence était plus haut dans la Loire ces dernières semaines, la Haute-Loire est passée devant la semaine dernière. D'après les chiffres de Santé Publique France entre le 23 et le 29 avril, le taux d'incidence est de 344 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants en Haute-Loire, contre 340 dans la Loire.

Beaucoup de cas dans le secteur d'Yssingeaux

C'est dans le Nord-Est du département que le nombre de cas semble être le plus important. Même si on trouve autour de Brioude des communes où ce taux d'incidence dépasse les 1 000 cas pour 100 000 habitants, Saint-Privat-du-Dragon et Chassagnes par exemple, c'est dans le secteur d'Yssingeaux que le nombre de cas de Covid semble avoir été le plus important la semaine dernière. Le taux d'incidence était supérieur à 500 dans une douzaine de commune.

Cela s'explique bien sûr par la proximité géographique avec la Loire, mais aussi par un possible relâchement sur les gestes barrières. Plus de contact, masque pas systématique... Certains considèrent même qu'ils n'ont plus a en porter parce qu'ils sont vaccinés. Sauf qu'on peut encore attraper le Covid-19 même après deux injections.

Taux d'incidence dans les communes. - Capture d'écran Géodes.

Des cas dans les Ehpad, malgré la vaccination

En Haute-Loire comme ailleurs, plusieurs résidents d'Ehpad vaccinés ont contracté le virus. Les symptômes sont heureusement atténués par cette vaccination, mais il faut que les familles restent vigilantes. Selon l'Agence Régionale de Santé, il n'y pas d'explosion de cas dans les Ehpad de Haute-Loire. Mais d'après les chiffres, le taux d'incidence a bondi chez les plus de 90 ans. Il était de 424 la semaine dernière, mais seulement de 106 la semaine d'avant.