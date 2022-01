Covid-19 : la maire de La Couyère sert à la cantine de l'école pour pallier le manque de personnel

Quand une maire se retrouve à servir à la cantine ! C'est ce qu'il s'est passé ce lundi à La Couyère, en Ille-et-Vilaine. Une des salariés de la petite école du village de 500 habitants a du s'absenter pour aller faire tester son enfant, cas contact. C'est donc naturellement que la maire, Jacqueline Sollier a pris sa place, pour que les écoliers puissent manger chaud. "Il fallait bien que nos enfants mangent à la cantine, ils sont une quarantaine à manger. Il y avait la cantinière et j'ai remplacée celle qui n'était pas au service", raconte l'élue, au micro de France Bleu Armorique.

"C'est normal en tant que maire de petite commune. On a vraiment pas le choix de pallier les absences, car on a des effectifs déjà réduits compte tenu de la taille de nos communes, et puis actuellement, avec les tests, la Covid, les cas positifs que ce soit à l'école ou chez les salariés, on est obligés de prendre le taureau par les cornes et remplacer nos agents quand ils sont absents", poursuit Jacqueline Sollier. La cantine de l'école Henry Matisse a ainsi pu fonctionner grâce à la présence de la cantinière, de la maire et de l'agent technique de la ville, venu lui aussi donner un coup de main.

Une sorte de "couteau suisse"

Ce n'est pas la première fois que la maire doit ainsi se mobiliser. "Je pense que les maires de petites communes on est une sorte de couteau suisse. On s'adapte à toutes les situations, on est habitué à s'adapter. S'il manque quelqu'un à la garderie, à 6h du matin on peut m'appeler, car on ne trouve personne à cette heure là. Soit on appelle les parents et on leur dit qu'on peut pas accepter les enfants ou soit c'est moi ou un de mes collègues élus qui y va."

Pour l'élue, la crise du Covid a accentué la charge qui pèse sur les petites communes, "avec des normes qui changent régulièrement, des protocoles qui changent régulièrement et qui ne sont pas forcément adaptés à nos structures. On est des petites structures, donc on fait au mieux avec les moyens que l'on a", conclut la maire de La Couyère.