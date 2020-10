Covid 19 : la patinoire d'Orléans ferme ses portes pour deux semaines

Suite au nouvel arrêté préfectoral sur la pratique du sport amateur, la patinoire d'Orléans ferme ses portes jusqu'au 2 novembre. La décision a été prise lundi soir après une journée d'hésitations. Seuls les clubs de patinage et de hockey pourront continuer à s’entraîner avec les mineurs.

Habituellement aux vacances de la Toussaint, la patinoire d'Orléans fait le plein d'amateurs sur les séances ouvertes au public et sur les soirées spéciales. Mais, cette année, la patinoire restera porte close !! La décision a été prise lundi soir après une journée d'hésitations. " On s'est posé beaucoup de questions" explique la direction de la patinoire du Baron. " Finalement, après avoir examiné les détails de l'arrêté, on a tranché pour la fermeture".

La patinoire fermée au public jusqu'au 2 novembre

En fait, jusqu'à lundi soir, la direction de la patinoire d'Orléans pensait échapper aux nouvelles directives préfectorales sur la pratique du sport amateur. D'abord, la structure accueille majoritairement des mineurs sur les séances ouvertes au public. Or, l'arrêté lui vise les adultes. D'autre part, la patinoire avait pris ses précautions avec port du masque obligatoire sur la glace et une jauge limitée à 350 personnes. Mais, il restait la problématique des parents qui accompagnent sur la glace ou dans les tribunes. Pour simplifier, le gestionnaire des lieux, Orléans Val de Loire Evènement, a donc décidé de fermer la patinoire au public jusqu'au 2 novembre inclus.

Les clubs de patinage et de hochey sur glace peuvent eux continuer à utiliser la patinoire mais uniquement pour les entraînements avec les mineurs. Dans tous les cas, avec une activité réduite et sans accueil du public, la patinoire envisage de mettre une partie de ses 11 salariés en chômage partiel.