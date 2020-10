Covid-19 : la préfecture du Cher tire la sonnette d'alarme

Dans un communiqué, la préfecture du Cher s'inquiète de la croissance exponentielle de cas positifs ces dernières semaines et appelle à la plus grande vigilance.

"La situation sanitaire du département du Cher connaît une réelle dégradation". L'entrée en matière du communiqué de la Préfecture du Cher donne le ton.

Selon les chiffres avancés par la Préfecture, le nombre de cas positifs a été multiplié par deux par rapport au mois dernier et le nombre de cas contacts aurait été multiplié par six.

En conséquence, l'Etat prévient que si la situation perdure, le département pourrait passer en "zone d'alerte" et que s'appliqueraient alors plusieurs mesures de restrictions dont l'interdiction de rassemblement festifs ou familiaux de plus de 30 personnes.

En tout état de cause, les mesures de distanciations sociales continuent de s'appliquer et la préfecture rappelle que l'organisateur de regroupement de plus de 10 personnes, qu'il s'agisse de rassemblements festifs ou familiaux, est responsable de l'application des mesures sanitaires.