Covid-19 : la Préfète refuse le couvre-feu à Riom dans le Puy-de-Dôme

Le maire de Riom, dans le Puy-de-Dôme, avait instauré un couvre-feu dans sa commune depuis mardi. Et ce pour faire respecter le confinement. Mais le préfecture vient de le refuser.

"Nous avons eu 4 commerces qui ont été cambriolés, et on constate de nombreux manquements au confinement". Pierre Pécoul, le maire de la commune argumente l'arrêté municipal qu'il a pris interdisant toutes sorties dans la commune entre 21 heures et 5 heures du matin depuis mardi.

Rien qui ne motive le couvre-feu selon la Préfecture

Mais la Préfecture du Puy-de-Dôme vient de refuser cette mesure. Les arguments du maire de Riom n'ont pas convaincu. "La compétence de mise en place d'un couvre-feu revient dans le cadre de la loi d'urgence Covid-19 à la Préfète. Le maire de Riom a indiqué son intention d'en faire la demande auprès de Madame la Préfète. Rien n'indique à ce stade, du point de vue de l'État et en particulier des services de police, que les habitants de Riom respecteraient moins que les autres puydômois les mesures de confinement. Bien entendu, la Préfète sera attentive à des éléments spécifiques qui seraient portés à sa connaissance par le maire" précisent les services préfectoraux.