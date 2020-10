Covid-19 : la Préfète d'Indre-et-Loire devrait annoncer le 16 octobre le passage en zone d'alerte renforcée

C'est maintenant une question d'heures : la métropole de Tours (et peut-être même l'ensemble de l'Indre-et-Loire) va passer en alerte Covid renforcée compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire. La préfète d'Indre-et-Loire donne vendredi midi une conférence de presse au cours de laquelle elle devrait officialiser ce renforcement du niveau d'alerte. Même si les restrictions sont loin d'être aussi sévères qu'à Paris et dans les huit agglomérations en zone rouge écarlate, le passage en alerte renforcée devrait tout de même imposer de nouvelles contraintes à partir de samedi, dimanche ou lundi, selon la date qui sera fixée par arrêté préfectoral.

Bars fermés à 22H et mesures plus strictes dans les restaurants

La mesure la plus emblématique, c'est la fermeture obligatoire des bars, à 22H. En revanche, ni fermeture obligatoire ni restrictions d'horaires pour les restaurants, mais ils devront mettre en place des mesures plus strictes : pas d'accueil de groupes de plus de six personnes, des additions payées à table pour limiter les déplacements dans le restaurant et la mise en place d'un cahier de renseignements pour pouvoir recontacter tous les clients s'ils devenaient cas contact.

D'autres mesures entrent automatiquement en vigueur après le passage en alerte renforcée

Le passage en alerte renforcée entraîne aussi l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans la rue ou dans les lieux ouverts au public. Autres mesures automatiques : plus aucun événement festif ou familial dans les salles des fêtes ou les salles polyvalentes. L'abaissement de la jauge de 5.000 à 1.000 personnes pour les spectacles ou les salons et la fermeture des vestiaires collectifs, dans les piscines.