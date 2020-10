Covid-19 : la Région va injecter 5 millions d'euros pour désinfecter l'air des lycées

Pour le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans la lutte contre le coronavirus, il y a un "angle mort" dans la politique gouvernementale. "On nous parle des masques, des gestes barrières, mais rien sur la question de la purification de l'air, alors que des études montrent que la transmission du virus se fait principalement pas la contamination de l'air", précise-t-il.

Laurent Wauquiez met en avant l'exemple de l'Allemagne, qui d'après lui, s'est vite saisie de la question : "en partant de cette réflexion, on s'est dit qu'il ne faut pas attendre que Paris s'y mette. Commençons par enclencher les choses tout de suite."

"Le temps de désinfection va être divisé par 7 ou 8", d'après la société iséroise Fotia DMT

Les services de la Région ont ainsi recensé 9 entreprises qui proposaient des systèmes de désinfection de l'air. Il y a par exemple la photocatalyse - une technologie d'oxydation -, l'utilisation de la lumière avec le rayonnement d'UVC ou encore la purification par l'ozone.

C'est cette technologie qu'utilise l'entreprise iséroise Fotia DMT, basée à Rochetoirin, près de La Tour-du-Pin. Pour son patron Sébastien Féraudet, c'est particulièrement intéressant "pour tous les locaux difficiles à traiter. Je pense à des salles informatiques où on a des claviers, des souris qui sont difficiles à nettoyer. Un réfectoire (...) Le temps de désinfection va être divisé par 7 ou 8."

Reste que quelque soit l'innovation choisie, le système ne peut pas être utilisé quand il y a quelqu'un à l'intérieur et que le dispositif ne prévoit pas un équipement par salle. "Mais la contamination de l'air se fait petit à petit. Par cycles. Là, on apporte des solutions pour purifier l'air le plus régulièrement possible", indique Laurent Wauquiez.

5 millions pour les lycées, 5 autres pour les communes

Les responsables de quelque 560 lycées et MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes vont donc choisir la ou les solutions qu'ils souhaitent. La Région prendra à sa charge 100% de l'équipement.

Outre cette enveloppe de 5 millions d'euros pour les lycées, elle débloque aussi 5 millions d'euros pour aider les communes à s'équiper pour leurs écoles, leurs maisons de santés, leurs bibliothèques... Là, la Région participera à hauteur de 30%.

L'objectif annoncé est d'avoir 4 à 5.000 solutions en place à la mi-novembre.

Le membrane "tueuse de coronavirus" de chez Ferrari bientôt testée aussi

La Région va aussi expérimenter dans quelques lycées la membrane souple que l'on pose sur un meuble et capable selon ses concepteurs de tuer les virus en tout genre. Elle a été développée par l'entreprise iséroise Serge Ferrari.

Quant aux caméras thermiques testées depuis la rentrée dans 3 établissements, dont la MFR de Morestel, pour prendre la température des élèves volontaires, quelque 30 autres en seront équipés dans les prochains jours.