Covid-19 : "La responsabilité des élus, c'est de ne pas en rajouter", pour le député mayennais Guillaume Garot

- Serez-vous tête de liste de la gauche aux régionales de mars prochain ?

"J'ai la volonté de m'engager pour notre région mais je crois que la politique n'est pas seulement une histoire d'homme ou de femme. C'est d'abord une histoire de projets. La priorité, c'est de rassembler des forces citoyennes, sociales, écologistes pour bâtir un projet neuf. Il y a une crise sanitaire, une crise économique donc il faut apporter des solutions. Je veux, à travers un collectif citoyen qui s'appelle "La Fabrique" m'engager pour contribuer à ces solutions."

- Avec la crise sanitaire, les Français ont-ils la tête à ça, aux régionales ?

"C'est pour cela que je parle d'abord de projets. Qu'est-ce-qu'on veut pour la qualité de notre alimentation ? C'est une sujet de vie quotidienne. Qu'est-ce-qu'on veut pour avoir des médecins près de chez soi ? On sait ce que cela veut dire dans notre département. Qu'est-ce-qu'on dit face à la crise économique ? On nous annonce plan social sur plan social. Il faut être capable de dire aux salariés qui perdront leur emploi ou qui risquent de le perdre, on sera à vos côtés."

La crise sanitaire en Mayenne

- Cet été, on a beaucoup parlé de la Mayenne à cause de la crise sanitaire. C'était trop ?

"On a parlé de la Mayenne, trop sans doute quand on en parlait négativement et j'espère que maintenant, on en parlera positivement. Je fais confiance aux médecins, je n'en suis pas un. Quand les autorités sanitaires nous disent de porter le masque, qu'il faut tester, je leur fais confiance parce qu'il y a trop de messages contradictoires. La responsabilité des élus, c'est de ne pas en rajouter dans cette confusion. Il faut porter, tous en commun, le même message pour qu'on puisse trouver des solutions à la crise sanitaire et j'observe que la Mayenne s'en est sortie. La situation sanitaire est largement meilleure qu'elle ne l'était au début de l'été."