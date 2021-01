Covid-19: la ruée vers les psychologues du Pays basque

Cela fait bientôt un an que la pandémie de Coronavirus impacte nos vies. Une pandémie qui dure, et qui devient de plus en plus pénible moralement pour certaines personnes qui viennent en masse prendre rendez-vous dans les cabinets de psychologie.

Les réservations explosent dans de nombreux cabinets de psychologie du Pays basque. "J'ai environ cinq appels par jour pour de nouvelles prises en charge", constate la psychologue clinicienne Nicole Iriarte à Anglet. Depuis environ deux mois, elle remarque en effet une recrudescence des rendez-vous. Elle explique d'ailleurs ne pas être la seule, et qu'avec de nombreux confrères sur une conversation de groupe, nombreux font le constat aussi d'avoir de énormément de rendez-vous en ce moment.

Une période anxiogène

Pour la psychologue angloye, il ne fait nul doute que la crise de la Covid-19 a un impact sur la santé mentale des gens. "Ils arrivent parce qu'ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués le matin, ils ont quelques signes de déprime, plus de motivation, ils ne rient plus" autant de symptômes pour la clinicienne qui témoignent de l'impact de la crise sanitaire. "Le confinement a créé un contexte singulier auquel on n'était pas habitué, on était un peu isolé, le télétravail, toutes ces nouvelles charges physiques, les gens ont beaucoup pris sur eux, ils ont beaucoup utilisé leur ressource individuelle psychique et ils sont épuisés" analyse Nicole Iriarte. "Les gens manquent de dynamique individuelle, ils n'ont plus de projet, c'est très très anxiogène".

Nicole Iriarte qui craint que cette tendance à l'augmentation du nombre de personnes prises en charge ne perdure avec une crise sanitaire qui n'est toujours pas prête de s'arrêter.