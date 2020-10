Covid-19 : la situation sanitaire se dégrade encore dans l'Indre et le Cher

La tendance se confirme de semaine en semaine : l'épidémie de Covid-19 gagne du terrain dans l'Indre et le Cher. L'Agence régionale de santé publie un nouveau bilan ce mardi 20 octobre. Tous les indicateurs s'aggravent dans nos départements berrichons par rapport au précédent bilan, vendredi 16 octobre. On compte désormais dix patients en réanimation en Berry : quatre dans le Cher (chiffre stable) et six dans l'Indre (un patient de plus).

Un taux d'incidence en très forte hausse dans le Cher et l'Indre

Le taux d'incidence (nombre de cas positifs pour 100 000 habitants) explose dans le Cher et passe de 97,50 à 147,80 . Il augmente aussi fortement dans l'Indre et se situe désormais à 85,70 (contre 59,90 vendredi).

(nombre de cas positifs pour 100 000 habitants) . Il augmente aussi fortement (contre 59,90 vendredi). Le taux de positivité est aussi en nette augmentation . Dans le Cher, 12,60 % des personnes testées sont positives . C'est le taux le plus élevé en Centre-Val de Loire. Dans l'Indre, le taux de positivité est de 9% .

. . C'est le taux le plus élevé en Centre-Val de Loire. . 39 malades du Covid-19 sont hospitalisés dans le Cher et 13 le sont dans l'Indre. Là aussi, ce sont des statistiques en hausse.

Au niveau de la région Centre-Val de Loire, on déplore désormais 627 décès dans les hôpitaux et 418 dans les Ehpad.

Face à cette augmentation, l'Agence régionale de santé va reprendre la publication quotidienne d'un bulletin d'information de l'épidémie dans la région. Les données des hospitalisations seront actualisées chaque jour ; celles des décès et des tests réalisés chaque mardi et vendredi.