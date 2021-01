Covid-19 : la situation "se stabilise" à l'Ehpad Debrou de Joué-lès-Tours

Confronté à nouvelle vague de contaminations à la Covid-19 ce mois-ci, l'Ehpad Debrou déplore à ce jour seize décès en janvier 2021. La direction tient tout de même à rassurer ses résidents et les familles : la situation "se stabilise" et les visites vont reprendre.

L'Ehpad Debrou continue à se battre contre le coronavirus cette année. Après avoir déploré la mort de dix résidents en 2020, l'établissement est toujours endeuillé : seize résidents sont morts des suites de la Covid-19 ce mois-ci.

Néanmoins, la situation épidémique "se stabilise" constate Abdelkabire Essalhi, le directeur de l'Ehpad Debrou. Ce vendredi 29 janvier, le corps médical a détecté deux nouveaux cas positifs à la Covid-19 dans l'unité de vie les Dahlias. Sur les 6 unités de vie de l'Ehpad, l'unité les Dahlias reste à l'isolement et confiné. Les autres unités n'enregistrent pas de nouveaux cas. Les résidents sont guéris ou non contagieux selon le corps médical et les visites des familles seront de nouveau autorisés dés la semaine prochaine aux unités les Œillets et les Iris, en plus des trois autres déjà ouverts aux visites (les Amarillys, les Bleuets et les Lys).

Tous les résidents vaccinés ont reçu la deuxième dose - Abdelkabire Essalhi, directeur de l'Ehpad Debrou

La direction tient tout de même à préciser qu'habituellement, hors Covid, l'Ehpad Debrou qui accueille des personnes fragilisées déplore une centaine de décès par an dans l'établissement. L'Ehpad Debrou continue à se battre contre le virus donc et Abdelkabire Essalhi déclare que tous les résidents vaccinés contre la Covid-19 ont reçu la deuxième dose alors que plus de trois-quarts des résidents de cet Ehpad ont été vaccinés jusqu’à présent.