Covid-19 : la vaccination a débuté en Haute-Savoie

Le premier centre de vaccination contre la Covid-19 en Haute-Savoie est ouvert. Ce mercredi à 12h45, un membre du personnel soignant du Centre hospitalier Annecy Genevois a reçu la toute première injection du vaccin dans le département. Un départ en douceur avec une vingtaine de personnes prévues pour être vaccinées dans la journée mais "nous avons déjà plus d'une centaine de rendez-vous pris pour les prochains jours" indique la direction du CHANGE.

Nous avons déjà plus d'une centaine de rendez-vous pris pour les prochains jours- La direction du CHANGE

La vaccination se déroule en trois phases. Tout d’abord, un entretien médical est assuré afin de vérifier l’absence de contre-indication. Ensuite la piqûre, et avant de repartir, la personne vaccinée reste en observation durant un quart d'heure. Le lancement de cette campagne de vaccination en Haute-Savoie s’adresse aux professionnels de santé présentant des facteurs de risques de forme grave de Covid-19 ou âgé de plus de 50 ans, les professionnels des établissements médico-sociaux et les professionnels de santé de ville.

9 600 doses de vaccin

Le Centre hospitalier Annecy Genevois a été désigné comme "établissement pivot" du département. Il est chargé de stocker une partie des 9 600 doses du vaccin et de coordonner leur distribution auprès d’autres établissements (publics et privés). Dans les jours à venir, d’autres structures comme les Ehpad de Saint-François de Sales à Annecy et Baudelaire à Saint-Julien-en-Genevois débuteront également la vaccination avec leurs résidents volontaires. Elle débutera jeudi aux Hôpitaux du Léman et au Centre Hospitalier Alpes Léman, vendredi aux Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc,

"Le vaccin, c’est notre seule chance de mettre rapidement un terme à cette galère", estime René-Pierre Labarrière, le président de l’Ordre des médecins de la Haute-Savoie. "Pour monter la voie, nous allons aménager, à partir de jeudi et jusqu’à dimanche, un centre de vaccination dans les locaux de l’Ordre afin que les généralistes de plus de 50 ans puissent se faire vacciner."

📻 ÉCOUTEZ René-Pierre Labarrière, le président de l’Ordre des médecins de la Haute-Savoie. Copier

L’Agence régionale de Santé rappelle que "chaque personne souhaitant se faire vacciner doit faire l’objet, en amont, d’une visite médicale permettant au médecin de vérifier son état de santé, de confirmer l’absence de contre-indication et également de recueillir son consentement après lui avoir transmis toutes les informations nécessaires à la formulation d’un choix éclairé".