Covid-19 : la vaccination a démarré au CHU de Caen

La vaccination a débuté au CHU de Caen ce mercredi matin. Elle concerne les personnels du CHU de plus de 50 ans, soignants ou non, et ceux susceptibles de développer des formes graves du Covid-19. La vaccination est élargie aux pompiers, aux médecins de ville et aux aides à domicile.

Alors que le taux d'incidence augmente dans le Calvados et dans l'Orne, la campagne de vaccination s'accélère dans nos deux départements. Au moment où le centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers administrait ses premières injections ce mardi, le CHU de Caen recevait ses quelques 5 000 doses, un plus tôt que prévu.

Il a donc ouvert son "centre de vaccination" ce mercredi matin dès 9 heures. Il se trouve au rez-de-chaussée de l'hôpital, dans le hall d'entrée du bâtiment Sud, dans un local suffisamment grand pour pouvoir accueillir quatre personnes en même temps. Sont invités à se faire vacciner les personnels du CHU de plus de 50 ans, soignants ou non, et ceux qui présentent des facteurs de risques de développer des formes graves du Covid-19. "On sent de l'attente", confie le professeur Renaud Verdon, infectiologue du CHU et coordinateur de cette vaccination dans l'hôpital. Une cinquantaine de personnes ont déjà reçu une injection ce mercredi matin.

Au total, ce sont 1 500 personnes du CHU qui peuvent être vaccinées. Et dès jeudi, "le centre de vaccination pourra également assurer la vaccination des professionnels de santé de ville respectant les mêmes critères", précise le CHU dans un communiqué. Il faudra pour cela prendre rendez-vous sur le site internet du CHU de Caen. La vaccination est aussi élargie aux pompiers - elle a démarré ce mercredi au Service départemental d'incendie et de secours du Calvados pour les personnels de plus de 50 ans et présentant facteurs de risque - et aux aides à domicile.