Covid-19, la vaccination devrait débuter ce mercredi en Savoie et Haute-Savoie.

Près de 10 000 doses de vaccins doivent arriver ce mercredi en Savoie et Haute-Savoie. La vaccination contre le coronavirus débutera avec les soignants âgés de plus de 50 ans et les résidents volontaires de plusieurs Ehpad.

La campagne de vaccination contre la Covid-19 va pouvoir débuter en Pays de Savoie. Ce lundi, les centres hospitaliers d’Annecy et de Chambéry ont confirmé qu’ils allaient recevoir dès ce mercredi les premiers flacons du vaccin développé par les laboratoires Pfizer et BioNTech. Près de 10 000 doses (un peu plus de 4 800 doses par département, Savoie et Haute-Savoie) doivent être livrées.

Près de 10 000 doses de vaccins livrées mercredi

À Annecy, les flacons seront conservés (-80°C) dans les deux congélateurs spéciaux installés au Centre hospitalier Annecy Genevois (Change). Les personnels soignants âgés de plus de 50 ans seront et certains résidents d’Ehpad seront les premiers à être vaccinés. En Haute-Savoie, deux lieux de vaccination ont été prédéfinis. Le premier au Change sur Annecy, le second sera installé à Saint-Julien-en-Genevois au Centre hospitalier Alpes Léman (Chal). Le conseil de l’ordre haut-savoyard des médecins envisage pour sa part d’ouvrir ses bureaux annéciens (à compter de jeudi) afin de permettre aux généralistes de plus de 50 ans de se faire vacciner.

A Chambéry, les premières vaccinations devraient avoir lieu dès jeudi, concernant là aussi des personnels soignants et des résidents en ehpad.