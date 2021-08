Covid-19 : la vaccination ralentit en Savoie et Haute-Savoie

En Pays de Savoie, l'effet "boost" du pass sanitaire commence à faiblir et la vaccination ralentit. Les profils que l'on croise au centre du vaccination sont différents depuis début août : beaucoup le font par obligation, plus que par choix.

En Savoie, plus de 82% de la population a reçu au moins une dose de vaccin. En Haute-Savoie, cela concerne plus de 80% des plus de 12 ans. Mais depuis quelques semaines, la vaccination tend à ralentir. Désormais les patients que l'on croise au centre de vaccination sont ceux qui n'ont pas le choix. Winston vient pour sa deuxième dose, mais sans grande conviction.

Je n'avais pas prévu de le faire, mais pour avoir un peu de liberté on est obligés. Et j'en ai besoin pour travailler... Sinon je ne l'aurais pas fait.

Au mois de juillet, le centre faisait 11.000 injections par semaine, contre entre 6.000 et 7.000 hebdomadaires en août. Le lieutenant Philippe Thorres est coordinateur du centre : "On atteint 82% de premières doses pour les plus de 12 ans en Savoie, donc on a moins de demande, c'est qui est logique puisqu'on atteint un taux de couverture élevé."

"Certains sont plus agressifs"

Au centre Savoiexpo, à Chambéry, jusqu'à 1.200 injections peuvent être faites chaque jour. Ceux qui viennent le font souvent à reculons, comme le constate la cadre de santé Sylvie Mondet :"Quelques personnes se sentent forcés, contraints, et sont plus agressifs. Il y aussi des adolescents, les parents les amènent parce que la rentrée sera plus simple avec le pass sanitaire, mais on sent une certaine angoisse, ils ont attendu le dernier moment pour le faire." En Savoie, 64% des 12-17 ans ont reçu au moins une dose de vaccin.