Covid-19 : comment la vaccination va-t-elle s'intensifier dans le Loiret ?

Depuis les annonces gouvernementales la semaine dernière, il est difficile de trouver un créneau pour une troisième dose contre la Covid-19. Une montée en puissance de la vaccination dans le Loiret est attendue ces prochains jours alors que 83 personnes se trouvent en réanimation ce mardi 30 novembre 2021 dans les hôpitaux de la région Centre-Val-de-Loire d'après l'ARS.

Faire preuve de patience

Le directeur de cabinet de l'Agence Régionale de Santé Centre-Val-de-Loire, Christophe Lugnot, affirme qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement en doses vaccinales. Il présente la stratégie dans le département du Loiret pour faire face à l'augmentation de la demande: "nous allons nous adapter aux besoins du territoire en fonction de l'état des lieux des centres de vaccination existants. Ca va passer par des augmentations de capacité dans les centres et même parfois rouvrir certains centres." En sachant que depuis le début de cette nouvelle campagne vaccinale, il est possible de recevoir sa dose de rappel en médecine de ville chez le médecin généraliste, le pharmacien ou les infirmiers.

Christophe Lugnot présente la nouvelle stratégie dans le centre situé à l'intérieur de la galerie commerciale Place d'Arc à Orléans : "on va passer d'environ 9 500 doses pour la semaine dernière à 12 500 doses dès la semaine prochaine et ça va continuer à augmenter." Ce site est ouvert 7 jours sur 7 jusqu'au 24 décembre 2021.

Ouvertures de deux nouveaux centres

Dans le département du Loiret, deux nouveaux centres de vaccination devraient ouvrir dans les dix prochains jours. Ils seront situés au nord d'Orléans (sans plus de précisions). Les visites de sites ont déjà été réalisés, mais rien a encore été signé, explique Adrien Thevelin, coordinateur des vaccinodromes dans le département.

A Montargis, le centre de vaccination de la salle Carnot devait déménager pour un site plus petit. Finalement, il restera au même endroit afin de répondre à la forte demande : la capacité, qui était de 1200 injections hebdomadaires a semaine dernière, à 2200 cette semaine et 2500 la semaine prochaine. Et le maire Benoît Digeon s'en félicite.

Le centre de Châteauneuf-sur-Loire va rouvrir mardi 7 décembre 2021 à l'espace Florian. Il sera ouvert tous les mardis avec un objectif de 700 injections par semaine (donc uniquement le mardi).

Le site des Ombrages à Orléans-la Source, ouvert depuis cet été, va être réorganisé afin de proposer plus d'injections par jour. Actuellement, 800 injections par jour se font dans ce centre.