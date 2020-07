Covid-19 : la Ville de Bourges réactive sa cellule de suivi de l'épidémie

La Ville de Bourges ne veut pas prendre de risques face à une éventuelle deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. Mardi 28 juillet, le maire Yann Galut a réactivé et réuni le comité de suivi. Cette cellule est composée d'élus de la Ville et de l'Agglomération. Dès le 17 août, ils se réuniront chaque semaine. L'objectif est d'assurer une bonne coordination entre les services afin de prendre des mesures rapide en cas de reprise de l'épidémie de coronavirus. "La protection et la sécurité de tous les habitants de Bourges et de l’Agglomération, sont une priorité absolue", indique la mairie de Bourges dans un communiqué de presse.