Covid-19 : le 35e Open d'échecs du Mans est maintenu dimanche

Alors que de nombreuses manifestations sont annulées ces derniers jours à cause de la rapide progression du variant Omicron, les organisateurs de l'Open d'échecs du Mans annoncent ce vendredi le maintien de la 35 édition de leur concours dimanche, au Palais des congrès.

C'est un soulagement pour tous les fans du roi des jeux : le 35e Open d'échecs du Mans est bien maintenu ce dimanche au Palais des congrès, annoncent les organisateurs ce vendredi. Le protocole sanitaire sera très strict explique le directeur, Jacques Lambert : "Ce sont les contraintes nationales : porter le masque et le conserver. Un joueur qui l'enlèvera aura zéro à sa partie. Le covid-19 n'est pas gentil, l'application des consignes ne sera pas gentille. On ne peut pas prendre ça à la légère".

Au moins 190 joueurs attendus

"Malgré tout ce qui arrive, nous restons le plus grand open de l'Ouest de la France" se satisfait Jacques Lambert. Je crois que les gens ont envie de faire quelque chose, envie de ne pas être passifs dans cette période difficile. C'est quand même réconfortant que l'allant et le désir de continuer à vivre 'normalement' anime la plus grande partie de la population" conclut l'organisateur de l'événement.